Статистика коронавируса в мире на 26 мая свидетельствует о 5 495 061 больном, за сутки — еще более 90 тыс. человек.
Всего умерло от осложнений, вызванных Covid-19, уже 346 232 человека, за сутки — более тысячи.
Страны, в которых больше всего случаев Сovid-19:
- США — 1 662 302;
- Бразилия — 374 898;
- Россия — 353 427;
- Великобритания — 262 547;
- Испания — 235 400.
Страны, где больше всего смертей от коронавируса:
- США — 98220;
- Великобритания — 36996;
- Италия — 32 877;
- Франция — 28460;
- Испания — 26 834.
По количеству зафиксированных случаев коронавируса Украина находится на 36 месте — между Польшей и Румынией. Всего на 25 мая обнаружили 21 245 больных.
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Страны, где ослабили карантин
Вчера Черногория заявила, что преодолела эпидемию коронавируса. В стране в течение 20 дней не фиксировали ни одного нового случая.
Чехия, Словакия и Австрия решили взаимно открыть границы до середины июня.
Недавно Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала новые случаи коронавируса.
Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса, ведь в течение двух недель там фиксировали не более 7 новых случаев за сутки.
Греция также открывает границы для туристов, однако Украины нет в списке.
Напомним, по состоянию на утро 25 мая коронавирус в мире обнаружили у 5 406 537 человек, однако 345 036 человек умерли. Лидерами антирейтинга все еще остаются США.
Источник: Университет Джонса Хопкинса