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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 26 мая

Статистика коронавируса в мире на 26 мая свидетельствует о 5 495 061 больном, за сутки — еще более 90 тыс. человек.

Всего умерло от осложнений, вызванных Covid-19, уже 346 232 человека, за сутки — более тысячи.

Страны, в которых больше всего случаев Сovid-19:

  • США — 1 662 302;
  • Бразилия — 374 898;
  • Россия — 353 427;
  • Великобритания — 262 547;
  • Испания — 235 400.

Страны, где больше всего смертей от коронавируса:

  • США — 98220;
  • Великобритания — 36996;
  • Италия — 32 877;
  • Франция — 28460;
  • Испания — 26 834.

По количеству зафиксированных случаев коронавируса Украина находится на 36 месте — между Польшей и Румынией. Всего на 25 мая обнаружили 21 245 больных.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где ослабили карантин

Вчера Черногория заявила, что преодолела эпидемию коронавируса. В стране в течение 20 дней не фиксировали ни одного нового случая.

Чехия, Словакия и Австрия решили взаимно открыть границы до середины июня.

Недавно Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала новые случаи коронавируса.

Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса, ведь в течение двух недель там фиксировали не более 7 новых случаев за сутки.

Греция также открывает границы для туристов, однако Украины нет в списке.

Напомним, по состоянию на утро 25 мая коронавирус в мире обнаружили у 5 406 537 человек, однако 345 036 человек умерли. Лидерами антирейтинга все еще остаются США.

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