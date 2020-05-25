По состоянию на утро 25 мая за сутки коронавирусом в мире заразились еще почти 95 тыс. человек, то есть общее количество достигло 5 406 537.
К сожалению, умерли от Сovid-19 уже 345 036 человек, то есть почти 3 тыс. летальных случаев за день.
Страны, в которых больше всего случаев Сovid-19:
- США — 1643098;
- Бразилия — 363 211;
- Россия – 344 481;
- Великобритания — 260 916;
- Испания — 235 772.
Страны, где больше всего жертв коронавируса:
- США – 97 711;
- Великобритания – 36 875;
- Италия — 32 785;
- Испания — 28 752;
- Франция – 28 370.
Украина сейчас находится на 36-м месте в мире по количеству случаев коронавируса. По состоянию на 23 мая их было 20 986, из которых 617 – летальные.
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Страны, где эпидемия пошла на спад
Черногория стала первой страной в Европе, которая преодолела Сovid-19. За 20 дней там ни одного нового случая. Однако там не спешат объявлять окончание эпидемии. Это сделают, если новых больных не будет еще восемь дней, то есть до 2 июня.
А в Испании 25 мая завершился срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса на всей территории страны. Однако для иностранных туристов границы откроют не раньше июля.
В Италии, где проходит вторая фаза поэтапного выхода из карантина, с 25 мая откроют бассейны и тренажерные залы.
Напомним, по состоянию на 24 мая количество больных коронавирусом в мире составляло 5 311 624, скончались на тот момент в результате осложнений 342 105 пациентов.
Источник: Университет Джонса Хопкинса