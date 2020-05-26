На Чукотке, Россия, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи, в результате чего погибло четыре человека.

— Четыре человека погибли — члены экипажа, — сообщили в правительстве округа.

Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки, которые обнаружили на высоте 30 метров.

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По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло во время испытаний после ремонта.

После посадки вертолет загорелся.

Напомним, 19 мая военный вертолет разбился в Подмосковье. Весь экипаж, который состоял из трех человек, погиб. Причиной катастрофы также называли технические неполадки.