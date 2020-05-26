PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

На Чукотке при жесткой посадке вертолета погибло 4 человека

На Чукотке, Россия, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи, в результате чего погибло четыре человека.

— Четыре человека погибли — члены экипажа, — сообщили в правительстве округа.

Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки, которые обнаружили на высоте 30 метров.

Читайте: В Канаде разбился военный самолет, погибла капитан

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло во время испытаний после ремонта.

После посадки вертолет загорелся.

Напомним, 19 мая военный вертолет разбился в Подмосковье. Весь экипаж, который состоял из трех человек, погиб. Причиной катастрофы также называли технические неполадки.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх