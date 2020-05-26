На Чукотці, Росія, вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в аеропорті Вугільні Копальні, в результаті чого загинуло четверо людей.

– Чотири людини загинули – члени екіпажу, – повідомили в уряді округу.

Попередньо, причиною падіння вертольота стали технічні неполадки, які виявили на висоті 30 метрів.

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За інформацією глави Анадирского району Чукотки Сергія Савченко, НП сталася під час випробувань після ремонту.

Після посадки вертоліт загорівся.

Нагадаємо, 19 травня військовий вертоліт розбився в Підмосков’ї. Весь екіпаж, який складався з трьох людей, загинув. Причиною катастрофи також називали технічні неполадки.