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Факти / Світ / Росія

На Чукотці під час жорсткої посадки вертольота загинуло 4 людини

На Чукотці, Росія, вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в аеропорті Вугільні Копальні, в результаті чого загинуло четверо людей.

– Чотири людини загинули – члени екіпажу, – повідомили в уряді округу.

Попередньо, причиною падіння вертольота стали технічні неполадки, які виявили на висоті 30 метрів.

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За інформацією глави Анадирского району Чукотки Сергія Савченко, НП сталася під час випробувань після ремонту.

Після посадки вертоліт загорівся.

Нагадаємо, 19 травня військовий вертоліт розбився в Підмосков’ї. Весь екіпаж, який складався з трьох людей, загинув. Причиною катастрофи також називали технічні неполадки.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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