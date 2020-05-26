Парад Победы в России, который ранее отменили 9 мая из-за пандемии коронавируса, пройдет в Москве 24 июня.

Об этом заявил президент Владимир Путин в эфире одного из российских телеканалов.

— Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, — сказал Владимир Путин.

Читайте: Парад Победы в Минске. Как Лукашенко забрал 9 мая у Москвы

Путин также отметил о необходимости соблюдения самых строгих мер для обеспечения безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что 16 апреля Владимир Путин отменил проведения военного парада в Москве из-за пандемии коронавируса в России.