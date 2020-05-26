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Путін призначив дату параду Перемоги

Парад Перемоги у Росії, який раніше скасували 9 травня через пандемію коронавірусу, пройде у Москві 24 червня.

Про це заявив президент Володимир Путін в ефірі одного з російських телеканалів.

– Наказую почати підготовку до військового параду на честь 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні у столиці Росії Москві та інших містах. Ми зробимо це 24 червня, – сказав Володимир Путін.

Читайте: Парад Перемоги у Мінську. Як Лукашенко забрав 9 травня у Москви

Путін також зазначив про необхідність дотримання найсуворіших заходів для забезпечення безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 квітня Володимир Путін скасував проведення військового параду у Москві через пандемію коронавірусу у Росії.

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