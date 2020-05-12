Парад Победы в Минске. Как Лукашенко забрал 9 мая у Москвы

Вместо многотысячного парадного расчета Красная площадь в Москве на 9 мая оказалась пустой. До последнего российский президент был уверен, что парад, несмотря на бурлящую пандемию коронавируса, смогут провести.

Решение с проведением парада тянули до последнего. Вместе с этим падал и рейтинг президента России.

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Для белорусского президента Александра Лукашенко коронавирус помехой не стал. Тем более, что уже на август он назначил выборы президента, а точнее свое очередное пришествие на престол.

Интересная деталь, парад 9 мая для Беларуси — это редкость. Фактически Лукашенко зашел на целевую аудиторию Путина. Этим он вероятно намекает именно на Кремль.

Более того, Лукашенко пригласил к себе на парад Путина и других лидеров. Понятно, что согласиться российский президент не мог, а в Госдуме раскритиковали решение президента Беларуси проводить парад.

Попытку перетянуть на себя одеяло исторической правды в Москве восприняли очевидно нехорошо. Но прямая критика парада в Минске для страны, которая сама ввела “победобесие”, неуместна.

После очередного заявления Лукашенко о запланированном параде, российские СМИ начали раскачивать месседж, что якобы в Беларуси крупнейшая вспышка эпидемии, а Лукашенко ситуацию не контролирует.

Так или иначе, но Лукашенко переиграл Путина и показал Москве шоу. 4 тыс. военных, ветераны на трибунах, почти все без масок. 17 подразделений бронетехники, танки, внедорожники Богатырь, минометы, реактивные системы Белград и Полонез.

В России, чтобы хоть как-то отработать праздник, наскоро придумали концепцию авиашоу по всей стране. В Новосибирске пошли дальше, и придумали бесконтактное поздравления. Актеры в форме времен войны поздравили местных ветеранов через балкон с помощью автоподъемника.

Грусть российского президента, усиленный парадом в Минске понятен, ведь День победы в России при Путине стал главным праздником года и его личным триумфом.

Хотя российский президент надеется, что парад еще можно провести, но позже. Удивительным стало решение Госдумы, которая с подачи Путина, перенесла дату завершения Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Но именно 3 сентября в России другая дата. Это годовщина массовой гибели людей в Беслане. Когда чеченские террористы захватили в школе 1,1 тыс. человек, большинство из которых были дети. А Кремль не придумал ничего лучшего, как нанести по школе удары из танка, вертолетов и огнеметов Шмель. Во время неоправданного штурма были убиты 186 школьников, всего погибло более 300 заложников.

“Победобесие” в современном понимании начали Брежнев и Хрущев. Малоизвестный факт, что еще в 1961 году, на 20-ю годовщину начала войны они впервые после длительной паузы одели генеральские мундиры.

Уже через несколько поколений новая кремлевская элита решила это дело реставрировать. Уже с имперско-православным оттенком, а День памяти по погибшим превратить в демонстрацию силы.

Кремль придумывает новые даты, связанные со Второй мировой, пытается приватизировать Победу. Реанимирует Сталина, даже оправдывает его сговор с Гитлером, пакт Молотова-Риббентропа и совместный парад с нацистами во Львове.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая в Украине.