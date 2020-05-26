США показали фото российских истребителей в Ливии

Россия перебросила военные истребители МиГ-29 и Су-24 в Ливию.
Их развернули для поддержки действий российских наемников, воюющих на стороне маршала Хафтара, утверждает Африканское командование армии США.
— Российские военные самолеты, скорее всего, обеспечат непосредственное авиационную поддержку и наступательные обстрелы для так называемой группы Вагнер, которая поддерживает борьбу Ливийской национальной армии против международно признанного правительства национального согласия Ливии, — сообщили американские военные.
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Истребители прибыли в Ливию с авиабазы в России, после транзита через Сирию. Там они были перекрашены для маскировки их российского происхождения.
— Частные военные компании не могут вооружать, эксплуатировать и поддерживать этих бойцов без государственной поддержки — поддержки, которую они получают от России, — заявил главнокомандующий ВС США в Африке генерал армии Стивен Таунсенд.
В комитете Госдумы по обороне назвали фейком утверждение военных США о российских самолетах в Ливии.
Как писали Факты ICTV, Правительство национального единства Ливии обвинил российских наемников так называемой “частной военной компании Вагнера” в применении химического оружия в столице страны Триполи.
Источник: U.S. Africa Command