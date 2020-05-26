Росія перекинула військові винищувачі Міг-29 та Су-24 до Лівії.

Їх розгорнули для підтримки дій російських найманців, які воюють на стороні маршала Хафтара, стверджує Африканське командування армії США.

– Російські військові літаки, швидше за все, забезпечать безпосередню авіаційну підтримку і наступальні обстріли для так званої групи Вагнер, яка підтримує боротьбу Лівійської національної армії проти міжнародно визнаного уряду національної згоди Лівії, – повідомили американські військові.

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Винищувачі прибули до Лівії з авіабази в Росії, після транзиту через Сирію. Там вони були перефарбовані для маскування їх російського походження.



















США показали фото російських винищувачів у Лівії / 5 фотографий

– Приватні військові компанії не можуть озброювати, експлуатувати й підтримувати цих бійців без державної підтримки – підтримки, яку вони отримують від Росії, – заявив головнокомандувач ЗС США в Африці, генерал армії Стівен Таунсенд.

У комітеті Держдуми з оборони назвали фейком твердження військових США про російські літаки в Лівії.

Як писали Факти ICTV, Уряд національної єдності Лівії звинуватив російських найманців так званої “приватної військової компанії Вагнера” у ​​ застосуванні хімічної зброї у столиці країни Тріполі.

Джерело: U.S. Africa Command