В мире продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. По состоянию на утро 27 мая Covid-19 заболели 5 589 626 человек. За минувшие сутки прибавилось 94 565 новых случаев.

С начала пандемии умерли уже 350 453 больных, из них более 4 тыс. за прошедшие сутки. Вылечиться от коронавируса удалось 2 286 956 пациентам.

5 стран с наибольшим количеством больных:

США — 1 680 913;

Бразилия — 391 222;

Россия — 362 342;

Великобритания — 266 599;

Испания — 236 259.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от Covid-19:

США — 98 913;

Великобритания — 37 130;

Италия — 32 955;

Франция — 28 533.

Испания — 27 117.

Украина по состоянию на 27 мая находится на 36 месте в мире по количеству больных — между Польшей и Египтом.

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Как страны ослабляют каратин и где коронавирус идет на спад

С приближением лета заметно начинают ослаблять карантин туристические страны. Так, Турция в ближайшее время откроет авиасообщение с 70 странами мира. В частности, с 10 июня разрешат рейсы с Бахрейном, Болгарией, Катаром и Грецией.

Для Украины, Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции Турция отрывает границы с 1 июля.

Испания заявила, что отменяет обязательный карантин для туристов с 1 июля.

С 15 июня Греция открывает границы для туристов из 20 стран мира, но Украины в этом списке пока нет.

Австрия также готовится открыть туристический сезон летом, однако принимать отдыхающих будут только из стран, где благоприятная эпидемиологическая ситуация.

В некоторых странах коронавирус пошел на спад и они объявили, что смогли преодолеть пандемию. В частности, в Черногории уже 20 дней не фиксируют новых случаев Сovid-19.

А вот Словения может объявить о победе над Covid-19 в конце мая. Но уже сейчас страна отменила запрет на авиасообщение. Что касается туристов, то правительство Словении решило ввести 14-дневный карантин для всех, кто прибывает из ЕС и третьих стран.

Напомним, по состоянию на 26 мая коронавирусом в мире заразились 5 495 061 человек. США продолжают лидировать в антирейтинге по количеству больных и умерших.