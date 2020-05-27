В мире продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. По состоянию на утро 27 мая Covid-19 заболели 5 589 626 человек. За минувшие сутки прибавилось 94 565 новых случаев.
С начала пандемии умерли уже 350 453 больных, из них более 4 тыс. за прошедшие сутки. Вылечиться от коронавируса удалось 2 286 956 пациентам.
5 стран с наибольшим количеством больных:
- США — 1 680 913;
- Бразилия — 391 222;
- Россия — 362 342;
- Великобритания — 266 599;
- Испания — 236 259.
Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от Covid-19:
- США — 98 913;
- Великобритания — 37 130;
- Италия — 32 955;
- Франция — 28 533.
- Испания — 27 117.
Украина по состоянию на 27 мая находится на 36 месте в мире по количеству больных — между Польшей и Египтом.
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Как страны ослабляют каратин и где коронавирус идет на спад
С приближением лета заметно начинают ослаблять карантин туристические страны. Так, Турция в ближайшее время откроет авиасообщение с 70 странами мира. В частности, с 10 июня разрешат рейсы с Бахрейном, Болгарией, Катаром и Грецией.
Для Украины, Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции Турция отрывает границы с 1 июля.
Испания заявила, что отменяет обязательный карантин для туристов с 1 июля.
С 15 июня Греция открывает границы для туристов из 20 стран мира, но Украины в этом списке пока нет.
Австрия также готовится открыть туристический сезон летом, однако принимать отдыхающих будут только из стран, где благоприятная эпидемиологическая ситуация.
В некоторых странах коронавирус пошел на спад и они объявили, что смогли преодолеть пандемию. В частности, в Черногории уже 20 дней не фиксируют новых случаев Сovid-19.
А вот Словения может объявить о победе над Covid-19 в конце мая. Но уже сейчас страна отменила запрет на авиасообщение. Что касается туристов, то правительство Словении решило ввести 14-дневный карантин для всех, кто прибывает из ЕС и третьих стран.
Напомним, по состоянию на 26 мая коронавирусом в мире заразились 5 495 061 человек. США продолжают лидировать в антирейтинге по количеству больных и умерших.