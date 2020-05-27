У світі продовжує збільшуватись кількість хворих на коронавірус. Станом на ранок 27 травня на Covid-19 захворіли 5 589 626 людей. За минулу добу додалось 94 565 нових випадків.

Від початку пандемії померли вже 350 453 хворих, з них понад 4 тис. за минулу добу. Вилікуватись від коронавірусу вдалося 2 286 956 пацієнтам.

5 країн з найбільшою кількістю хворих:

США – 1 680 913;

Бразилія – ​​ 391 222;

Росія – 362 342;

Велика Британія – 266 599;

Іспанія – 236 259.

Країни, у яких зафіксували найбільшу кількість смертей від Covid-19:

США – 98 913;

Велика Британія – 37 130;

Італія – ​​32 955;

Франція – 28 533.

Іспанія – 27 117.

Україна станом на 27 травня перебуває на 36 місці у світі за кількістю хворих – між Польщею та Єгиптом.

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Як країни послаблюють каратин і де коронавірус йде на спад

З наближенням літа помітно починають послаблювати карантин туристичні країни. Так, Туреччина найближчим часом відкриє авіасполучення з 70 країнами світу. Зокрема, з 10 червня дозволять рейси з Бахрейном, Болгарією, Катаром і Грецією.

Для України, Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції Туреччина відриває кордони з 1 липня.

Іспанія заявила, що скасовує обов’язковий карантин для туристів з 1 липня.

З 15 червня Греція відкриває кордони для туристів з 20 країн світу, але України у цьому списку поки немає.

Австрія також готується відкрити туристичний сезон влітку, однак прийматиме відпочивальників лише з країн, де сприятлива епідеміологічна ситуація.

У деяких країнах коронавірус пішов на спад і вони оголосили, що змогли подолати пандемію. Зокрема, у Чорногорії вже 20 днів не фіксують нових випадків Сovid-19.

А от Словенія може оголосити про перемогу над Covid-19 наприкінці травня. Але вже зараз країна скасувала заборону на авіасполучення. Щодо туристів, то уряд Словенії вирішив ввести 14-денний карантин для усіх, хто прибуває з ЄС та третіх країн.

Нагадаємо, станом на 26 травня коронавірусом у світі заразилися 5 495 061 людей. США продовжують лідирувати в антирейтингу за кількістю хворих та померлих.