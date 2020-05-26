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Факты / Мир

От коронавируса в США могли умереть до 2 млн человек — Трамп

Президент США Дональд Трамп уверен, что его администрация приняла все нужные меры, чтобы уменьшить процент смертности от коронавируса.

По его словам, количество умерших американцев могло достичь 2 млн человек, что выше действительного показателя в 15-20 раз.

— Если бы я не действовал хорошо и вовремя, мы бы потеряли от 1.5 до 2 млн человек, а сейчас, кажется, что эта цифра составит более 100 000, — написал Трамп.

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Также он отметил, что важным моментом стало быстрое закрытие въезда из Китая в США.

Ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О’Брайен сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с реакцией СССР на катастрофу на ЧАЭС.

Источник: Дональд Трамп

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