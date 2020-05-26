Президент США Дональд Трамп упевнений, що його адміністрація вжила всіх необхідних заходів, щоб зменшити відсоток смертності від коронавірусу.

За його словами, кількість померлих американців могла досягти 2 млн осіб, що вище дійсного показника в 15-20 разів.

– Якби я не діяв добре і вчасно, ми б втратили від 1.5 до 2 млн осіб, а зараз, здається, що ця цифра складе більше 100 000, – написав Трамп.

Читайте: США введуть санкції проти Китаю у разі обмеження автономії Гонконгу

Також він зазначив, що важливим моментом стало швидке закриття в’їзду з Китаю в США.

Раніше радник з національної безпеки Білого дому Роберт О’Браєн порівняв реакцію Китаю на спалах коронавірусу з реакцією СРСР на катастрофу на ЧАЕС.

Джерело: Дональд Трамп