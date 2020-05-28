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Факты / Мир

Две авиакатастрофы и пять месяцев паузы: Boeing снова собирает 737 Max

Самолеты Boeing 737 MAX снова стали на конвейер спустя пять месяцев после паузы в производстве, связанной с двумя крушениями лайнеров в 2018 и 2019 годах.

Сборка самолетов возобновлена на авиазаводе в Рентоне в США. Для повышения безопасности рабочих и качества продукции Boeing решил снизить темпы выпуска модели 737 MAX. В планах компании в дальнейшем наращивать производство.

На возобновление производства Boeing 737 MAX отреагировали на американском фондовом рынке – акции компании выросли более чем на 4%.

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Отметим, что Федеральное авиационное управление США еще не дало свое согласие на полеты самолета, а спрос на новые лайнеры практически прекратился вместе со спросом на авиаперевозки.

Напомним, что из-за катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии в 2019 году, в которой погибли 157 человек, ряд стран приостановил эксплуатацию самолета.

Президент США Дональд Трамп также запретил использовать самолеты для полетов в США.

Другая авиакатастрофа Boeing 737 MAX произошла 29 октября 2018 года в Индонезии, что привело к гибели 189 человек.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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