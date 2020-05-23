Ответственным за сбивание самолета МАУ вблизи Тегерана признали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня без получения разрешения.

Об этом сообщил бывший иранский чиновник Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами о причинах катастрофы самолета.

Читайте: Авиакатастрофа МАУ: Иран отложил расшифровку черных ящиков на неопределенный срок

Так, оператора ракетной системы обвиняют в том, что, вероятно, он не общался с командным центром, принимая решение о запуске ракеты, и полагался на “нечеткую информацию” Министерства обороны.

Напомним, авиакатастрофа самолета МАУ в Иране произошла 8 декабря. Самолет упал сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.

11 декабря, через четыре дня после катастрофы, Иран официально признал, что сбил украинский самолет ракетой, ошибочно приняв его за враждебную цель.

Однако Иран пока отказывается передавать черные ящики на расшифровку специалистам из других стран.