Літаки Boeing 737 MAX знову стали на конвеєр через п’ять місяців після паузи у виробництві, пов’язаної з двома катастрофами лайнерів у 2018 і 2019 роках.

Складання літаків відновлено на авіазаводі в Рентоні у США. Для підвищення безпеки робітників і якості продукції Boeing вирішив знизити темпи випуску моделі 737 MAX. У планах компанії в подальшому нарощувати виробництво.

На відновлення виробництва Boeing 737 MAX відреагували на американському фондовому ринку – акції компанії зросли більш ніж на 4%.

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Зазначимо, що Федеральне авіаційне управління США ще не дало свою згоду на польоти літака, а попит на нові лайнери практично припинився разом із попитом на авіаперевезення.

Нагадаємо, що через катастрофу Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії у 2019 році, в якій загинули 157 осіб, низка країн призупинила експлуатацію літака.

Президент США Дональд Трамп також заборонив використовувати літаки для польотів у США.

Інша авіакатастрофа Boeing 737 MAX сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії, що призвело до загибелі 189 осіб.