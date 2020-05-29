Lufthansa отказалась от €9 млрд и рассматривает банкротство

Авиакомпания Lufthansa может обанкротиться. Такой вариант выхода из кризисной ситуации рассматривает наблюдательный совет авиакомпании и считает его лучшим, чем помощь от немецкого правительства в размере €9 млрд.

Банкротство позволит компании сохранить управление собственными активами и упростить процесс увольнения работников.

Концерн Lufthansa может уволить большое количество сотрудников. Ранее называлась количество до 10 тыс. человек, но теперь уволенных может быть больше. Кроме того, компания может закрыть убыточные дочерние предприятия.

Читайте: АМКУ требует не продавать авиабилеты до окончания карантина

Также банкротство позволит прекратить возмещение стоимости авиабилетов, сумма которых оценивается в €1,8 млрд. Но этот процесс станет возможным не ранее 2021 года, уточняют в компании.

Напомним, ранее ЕС разработал рекомендации касательно безопасных перелетов во время карантина.