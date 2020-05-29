Lufthansa відмовилася від €9 млрд і розглядає банкрутство

Авіакомпанія Lufthansa може збанкрутувати. Такий варіант виходу з кризової ситуації розглядає наглядова рада авіакомпанії і вважає його кращим за допомогу від німецького уряду у розмірі €9 млрд.

Банкрутство дозволить компанії зберегти управління власними активами та спростити процес звільнення працівників.

Концерн Lufthansa може звільнити велику кількість співробітників. Раніше називалась кількість до 10 тис. осіб, але тепер звільнених може бути більше. Крім того, компанія може закрити збиткові дочірні підприємства.

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Також банкрутство дозволить припинити відшкодування вартості авіаквитків, сума яких оцінюється до €1,8 млрд. Але цей процес стане можливим не раніше 2021 року, уточнюють у компанії.

Нагадаємо, раніше ЄС розробив рекомендації щодо безпечних перельотів під час карантину.