Китайская вакцина против коронавируса может появиться на рынке до конца 2020 года или в начале 2021 года. К такому выводу пришла комиссия по вопросам надзора и управления активов (SASAC).

Сейчас уже началась вторая фаза клинических испытаний двух вакцин из Уханьского и Пекинского институтов биопрепаратов.

Над ними работают специалисты фармацевтической компании Sinopharm.

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Если хотя бы одну из этих вакцин утвердят, то Пекинский институт сможет ежегодно производить от 100 до 120 млн доз.

Сейчас в Китае на людях испытывают уже пять вакцин от коронавируса.

Напомним, американская биотехнологическая компания Novavax также начала испытания на людях экспериментальной вакцины против коронавируса в Австралии. Фармацевты надеются получить ее до конца года.

Источник: British Herald