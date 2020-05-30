Китайська вакцина проти коронавірусу може з’явитися на ринку до кінця 2020 року або на початку 2021 року. До такого висновку дійшла комісія з питань нагляду й управління активів (SASAC).

Наразі вже почалась друга фаза клінічних випробувань двох вакцин з Уханьського та Пекінського інститутів біопреапратів.

Над ними працюють фахівці фармацевтичної компанії Sinopharm.

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Якщо хоча б одну із цих вакцин затвердять, то Пекінський інститут зможе щороку виготовляти від 100 до 120 млн доз.

Наразі у Китаї на людях випробовують уже п’ять вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, американська біотехнологічна компанія Novavax також почала випробування на людях експериментальної вакцини проти коронавірусу в Австралії. Фармацевти сподіваються отримати її до кінця року.

Джерело: British Herald