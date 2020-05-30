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Факти / Світ

Китайська вакцина від коронавірусу може з’явитися на ринку до кінця 2020

Китайська вакцина проти коронавірусу може з’явитися на ринку до кінця 2020 року або на початку 2021 року. До такого висновку дійшла комісія з питань нагляду й управління активів (SASAC).

Наразі вже почалась друга фаза клінічних випробувань двох вакцин з Уханьського та Пекінського інститутів біопреапратів.

Над ними працюють фахівці фармацевтичної компанії Sinopharm.

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Якщо хоча б одну із цих вакцин затвердять, то Пекінський інститут зможе щороку виготовляти від 100 до 120 млн доз.

Наразі у Китаї на людях випробовують уже п’ять вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, американська біотехнологічна компанія Novavax також почала випробування на людях експериментальної вакцини проти коронавірусу в Австралії. Фармацевти сподіваються отримати її до кінця року.

Джерело: British Herald

Фото: Dreamstime

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