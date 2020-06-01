1 июля представляют в России может состояться голосование о внесении изменений в Конституцию РФ, которые позволяют нынешнему президенту Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента.

Эта дата подходит по всем параметрам, заявил Путин в ходе онлайн-совещания 1 июня.

— С юридической точки зрения эта дата является безупречной. Если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям, — сказал Путин.

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Внести изменения в Конституцию РФ Владимир Путин предложил в январе. Сперва голосование назначили на 22 апреля, но из-за коронавируса, перенесли на неопределенный срок. Рассматривалась дата 24 июня, но в этот день в России уже назначили Парад Победы.

На проведении голосования не нужно экономить, добавил лидер РФ.

Что предлагают изменить в Конституции РФ

Поправки позволяют Путину снова баллотироваться на пост президента в 2024 году, так как в случае изменения Конституции РФ предыдущие его сроки учитываться не будут.

Президент получит также право формировать Госсовет и определять ее цели, так же как и цели Совета безопасности.

Путин также хочет запретить иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах должностным лицам и чиновникам.

Также закрепить требования проживания на территории РФ не менее 25 лет и отсутствие вида на жительство в другом государстве когда-либо прежде для кандидатов в президенты.

Кроме того, закон расширяет полномочия Госдумы: она будет утверждать кандидатуры вице-премьеров и министров.