1 липня у Росії може відбутись голосування про внесення поправок у Конституцію РФ, які дозволяють нинішньому президентові Володимиру Путіну знову балотуватися на пост президента.

Ця дата підходить по всіх параметрах, заявив Путін у ході онлайн-наради 1 червня.

– З юридичної точки зору ця дата є бездоганною. Якщо сьогодні оголосити про те, що голосування пройде саме в цей день, через 30 діб, це дасть можливість людям ще раз повернутися до всіх поправок, які пропонуються, і визначити своє ставлення до зроблених пропозицій, – сказав Путін.

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Внести зміни в Конституцію РФ Путін запропонував в січні. Голосування призначили на 22 квітня, але через коронавірус перенесли на невизначений термін. Спершу розглядалась дата 24 червня, але на цей день у Росії уже призначили Парад Перемоги.

На проведенні голосування не потрібно економити, додав лідер РФ.

Що пропонують змінити у Конституції РФ

Поправки в тому числі дозволяють Путіну знову балотуватися на пост президента в 2024 році, тому що в разі зміни Конституції РФ попередні його терміни враховуватися не будуть. Президент отримає також право формувати Держраду і визначати її цілі, так само як і цілі Ради безпеки.

Путін також хоче заборонити мати іноземне громадянство і вид на проживання в інших країнах посадовим особам і чиновникам.

Також закріпити вимоги проживання на території РФ не менше 25 років і відсутність дозволу на проживання в іншій державі будь-коли раніше для кандидатів в президенти.

Крім того, закон розширює повноваження Держдуми – вона затверджуватиме кандидатури віце-прем’єрів і міністрів.