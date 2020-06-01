Мачо, которому все по зубам. В таком образе Путин уверенно шагал к параду победы и референдуму, расширяющем президентские полномочия и обеспечивающему ему власть вплоть до 2036 года. Но, выйдя на татами с коронавирусом, быстро оказался на лопатках — ВВП упорно не замечал пандемию, и в результате Россия оказалась на третьем месте по количеству зараженных в мире.

Но беда пришла не одна. Аккурат во время мирового карантина, главный экспортный продукт РФ — нефть — просела до рекордно низких отметок. Следовательно, экономические последствия пандемии будут еще хуже. Люди массово беднеют. По данным одного из российских порталов, РФ стала лидером среди крупнейших экономик мира по сокращению потребительского спроса.

Похоже, четко осознавая, что все катится в тартарары, Кремль решил облегчать карантин. Чтобы снятия ограничений не выглядели странно, неутешительную статистику в Кремле корректируют от руки, — говорят эксперты. Российские демографы, патологоанатомы и врачи заявляют, что регионы занижают количество случаев, чтобы губернатору не надрали уши из Москвы за плохие показатели.

Несвоевременная реакция на угрозу и социально-экономический кризис обвалили рейтинг ВВП больше всего за все 20 лет после первого пришествия к власти. Всероссийский центр изучения общественного мнения ставил респондентам вопрос: Кому из российских политиков вы доверяете? И только 27% россиян ответили: Путину.

После рекордно низких показателей, социологи схватились за голову и быстро перефразировали вопрос: доверяете ли вы конкретно Путину? И здесь уже получили успокаивающие почти 70% положительных отзывов. Посольство России в США даже требовало от издания Bloomberg извинения за публикацию информации о рекордно низком уровне доверия к Путину. Мол, не тот рейтинг обнародовали.

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Как бы то ни было, президенту России надо реставрировать свой образ главного постсоветского мачо, который у него умело перехватил Александр Лукашенко после того, как в разгар пандемии 9 мая провел парад в Минске.

Такой идеологический провал на фоне грядущего референдума по конституционным изменениям для Путина недопустим. И социально-экономическую ситуацию надо чем-то компенсировать. Поэтому в Кремле пошли в контратаку — Путин приказал начать подготовку к военному параду 24 июня.

Аналитики уже давно говорят, что Путин хочет собрать как можно больше западных лидеров у себя на параде, чтобы еще раз поговорить о снятии санкций. Недавно Кремль уже пытался отменить их через ООН под шумок пандемии, но операция провалилась. А тут еще Бацька подложил свинью: мало того, что перехватил инициативу с парадом и выгнал российских журналистов, так еще и начал говорить о новом современном оружии.

Кроме этого, Лукашенко начал заигрывать с Западом. Договорился о поставках американской нефти вместо русской и снял с паузы замороженное на 12 лет дипломатическое сотрудничество с Вашингтоном: Бацька готов принять американского посла.

В Кремле явно раздражены такой многовекторностью Бацьки. Очевидно, что Путин просто так все это не оставит. Через три месяца у Бацьки президентские выборы, и в Кремле готовят план укрощения строптивого.

Путину сейчас не позавидуешь. Вирус, нефть, экономический кризис, выходки в Беларуси. Президент потерял фарт и продемонстрировал нерешительность. О появлении ВВП в желтом защитном костюме на людях после длительного отсутствия не шутил только ленивый. В Москве заговорили, что за спиной Путина идет борьба за власть между Собяниным и Мишустиным.

В окружении президента начали искать причины падения рейтинга. Во время прошлогоднего похода шамана Габышева, который собирался выгонять Путина, против ВВП восстала Москва, у него сгорела подводная лодка Лошарик и взорвалась ракета Буревестник. Далее шаман чуть не поднял революцию в столице Бурятии. Но его нейтрализовала ФСБ и отправила обратно в Якутию.

После ряда нынешних провалов, в кремлевских кругах говорят, что Путин по-настоящему испугался якутского шамана и поверил в то, что Габышев украл у него удачу. Действительно ли ВВП настолько суеверный — вопрос открытый, но на днях шамана снова взяли штурмом. Теперь уже силами ОМОНа.

Кроме этого, нынешняя ситуация может спровоцировать более глобальные процессы в международной политике со стороны России, чем, к примеру, разжигание тлеющих или создание новых конфликтов. Сейчас Кремль пытается навязать миру переосмысления роли РФ в мире. Удастся ли это России — вопрос посткоронавирусной реальности.

Президент России Владимир Путин объявил о смягчении карантина в стране с 12 мая, при том что 11 мая РФ вышла на третье место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Covid-19.

Власти решили не продлевать так называемые нерабочие дни, которые начались с 30 марта. С 12 мая в РФ заработают базовые отрасли экономики — энергетика, связь, сельское хозяйство, промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых.