Мачо, якому все по зубах. У такому образі Путін впевнено крокував до параду перемоги та референдуму, що розширює президентські повноваження та забезпечує йому владу аж до 2036 року. Але, вийшовши на татамі із коронавірусом, швидко опинився на лопатках – ВВП вперто не помічав пандемію, і в результаті Росія опинилась на третьому місці за кількістю заражених у світі.

Але біда прийшла не сама. Акурат під час світового карантину, головний експортний продукт РФ – нафта – просіла до рекордно низьких позначок. А відтак економічні наслідки від пандемії будуть ще гіршими. Люди масово бідніють. За даними одного з російських порталів, РФ стала лідером серед найбільших економік світу за скороченням споживчого попиту.

Схоже, чітко усвідомлюючи, що усе котиться в тартарари, Кремль вирішив полегшувати карантин. Щоб зняття обмежень не виглядали дивно, невтішну статистику у Кремлі корегують від руки, – кажуть експерти. Російські демографи, патологоанатоми та лікарі заявляють, що регіони занижують кількість випадків, щоб губернаторам не надерли вуха з Москви за погані показники.

Несвоєчасна реакція на загрозу та соціально-економічна криза обвалили рейтинг ВВП найбільше за всі 20 років після першого пришестя до влади. Всеросійський центр вивчення суспільної думки ставив респондентам запитання: Кому з російських політиків ви довіряєте? І лише 27% росіян відповіли: Путіну.

Після рекордно низьких показників, соціологи схопились за голову і швидко перефразували запитання: Чи довіряєте ви конкретно Путіну? І тут вже отримали заспокійливі майже 70% позитивних відгуків. Посольство Росії в США навіть вимагало від видання Bloomberg вибачення за публікацію інформації про рекордно низький рівень довіри до Путіна. Мовляв, не той рейтинг оприлюднили.

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Як би там не було, президенту Росії треба реставрувати свій образ головного пострадянського мачо, який у нього уміло перехопив Олександр Лукашенко після того, як у розпал пандемії 9 травня провів парад у Мінську.

Такий ідеологічний провал на тлі прийдешнього референдуму щодо конституційних змін для Путіна неприпустимий. Та й соціально-економічну ситуацію треба чимось компенсовувати. Тому у Кремлі пішли у контратаку – Путін наказав розпочати підготовку до військового параду 24 червня.

Аналітики вже давно кажуть, що Путін хоче зібрати якомога більше західних лідерів у себе на параді, щоб вкотре поговорити про зняття санкцій. Нещодавно Кремль вже намагався скасувати їх через ООН під шумок пандемії, але операція провалилась. А тут ще Бацька підклав свиню: мало того, що перехопив ініціативу з парадом та вигнав російських журналістів, так ще й почав говорити про нову сучасну зброю.

Окрім цього, Лукашенко почав загравати із Заходом. Домовився про поставки американської нафти замість російської і зняв з паузи заморожену на 12 років дипломатичну співпрацю з Вашингтоном: Бацька готовий прийняти американського посла.

У Кремлі явно роздратовані такою багатовекторністю Бацьки. Очевидно, що Путін просто так усе це не залишить. Через три місяці у Бацьки президентські вибори, і у Кремлі готують план приборкання норовливого.

Путіну нині не позаздриш. Вірус, нафта, економічна криза, вибрики в Білорусі. Президент втратив фарт та продемонстрував нерішучість. Про появу ВВП у жовтому захисному костюмі на людях після тривалої відсутності не жартував лише лінивий. У Москві заговорили, що за спиною Путіна йде боротьба за владу між Собяніним та Мішустіним.

В оточенні президента почали шукати причини падіння рейтингу. Під час минулорічного походу шамана Габишева, який збирався виганяти Путіна, проти ВВП повстала Москва, у нього згорів підводний човен Лошарик та вибухнула ракета Буревісник. Далі шаман ледь не підняв революцію у столиці Бурятії. Але його нейтралізувала ФСБ і відправила назад у Якутію.

Після низки нинішніх провалів, у кремлівських колах подейкують, що Путін по-справжньому злякався якутського шамана і повірив у те, що Габишев вкрав у нього удачу. Чи дійсно ВВП настільки забобонний – питання відкрите, але днями шамана знову взяли штурмом. Тепер вже силами ОМОНу.

Окрім цього, нинішня ситуація може спровокувати більш глобальні процеси у міжнародній політиці з боку Росії, аніж, приміром, розпалювання тліючих або створення нових конфліктів. Нині Кремль намагається нав’язати світу переосмислення ролі РФ у світі. Чи вдасться це Росії – питання посткоронавірусної реальності.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про пом’якшення карантину у країні з 12 травня, при тому що 11 травня РФ вийшла на третє місце у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом Covid-19.

Влада вирішила не продовжувати так звані неробочі дні, які почалися з 30 березня. З 12 травня в РФ запрацюють базові галузі економіки — енергетика, зв’язок, сільське господарство, промисловість, будівництво та видобуток корисних копалин.