Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины

Сезонные работники, прибывающие в Польшу с восточной границы, в частности из Украины, смогут начать работать сразу, без пребывания на 14-дневном карантине.

Но это касается иностранцев, приезжающих на работу в сельхозпредприятия (фермы).

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски.

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Он отметил, что таким образом министерство пытается решить нехватку сезонных работников.

Кроме того, по словам министра, Польша не может проводить тестирование на коронавирус для иностранцев, поскольку такие действия являются незаконной государственной помощью.

Напомним, ранее стало известно, что Польша может договориться о перевозке украинских заробитчан автобусами и поездами.

Источник: RMF24