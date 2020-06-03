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Попит на українських заробітчан у Польщі зростає, але платити доведеться більше

У Польщі зростає попит на українських заробітчан. У квітні в країну приїхали працювати 34 тис. українців, а в травні кількість робітників зросла втричі – до 94 тис.

Такий наплив пояснюють тим, що Польща почала виходити з карантину, розморожувати економіку, тому знадобилися люди, які працювали б на сезонних роботах в аграрному секторі.

Але, попри такі цифри, на думку президента агенції з працевлаштування Personnel Service Кшиштофа Інглота, в Польщі зараз працює приблизно на 300-400 тис. українців менше, ніж рік тому. Головна причина скорочення – пандемія коронавірусу.

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Проте повпливати на кількість українських заробітчан міг не тільки Covid-19, а й вартість їхнього приїзду, яка  зараз втричі вища, ніж торік. Зокрема, доводиться покривати витрати за проїзд автобусами і проходження карантину.

Однак у міністерстві сільського господарства Польщі знайшли вихід із цієї ситуації і послабили карантинні вимоги. Тепер сезонні працівники, які прибувають у країну зі східного кордону, зокрема з України, зможуть почати працювати відразу, без перебування на 14-денному карантині.

Але це стосується іноземців, які приїжджають на роботу до сільгосппідприємств (ферм).

Джерело: Rzeczpospolita

Фото: Dreamstime

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