Польша планирует открыть границы с 15 июня

В Польше могут принять решение об открытии границ с 15 июня.

Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич во время телеэфира заявила, что из предварительных сообщений ряда европейских государств следует, что они хотят открыть свои границы 15 июня.

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Аналогичный план есть и у Польши.

— Мы также предполагаем, что если ситуация будет развиваться не более быстрыми темпами, чем сейчас, то после 15 июня можно будет открыть границы. Я говорю это с большим запасом, — сообщила Эмильевич.

Польша закрыла свои границы 13 марта. С 16 мая на украинско-польской границе возобновил работу еще один пункт пропуска — Шегини.