Эти сплетни разжигают вражду: Гейтс об обвинениях в чипизации через вакцину

В конспирологической теории заговора о чипизации человечества с помощью вакцины от Covid-19 наибольшую угрозу представляет существование самих идей.

В будущем подобные высказывания могут угрожать процессу вакцинации. Такое мнение высказал Билл Гейтс, комментируя обвинения в свой адрес в желании чипировать людей.

— Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да — это приводит к разжиганию вражды между людьми, — добавил он.

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По мнению основателя Microsoft, когда наконец появится вакцина, то нужно будет сделать все, чтобы около 80% населения получили доступ к ней.

Но если люди будут думать, что это афера или что вакцины вредны, то будут отказываться от вакцинации, и болезнь продолжит убивать.

Билл Гейтс и конспирологические теории заговора

Сторонники одной из конспирологических теорий обвиняют главу Microsoft в том, что он хочет поработить человечество. Сделать это он якобы планирует с помощью вакцинации, вживив каждому чипы.

В частности, сторонники этой теории убеждены, что вакцина убьет от 15% до 95% населения. А за теми, кому удастся выжить, установят контроль с помощью микрочипов и сети 5G.

Некоторые даже распространяют слухи, что именно Билл Гейтс создал коронавирус, чтобы получить выгоду от пандемии.

Источник: ВВС