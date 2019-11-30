В марте 2020 года окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела над обвиняемыми в катастрофе MH17 над Донбассом.

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о катастрофе MH17 над Донбассом поступила в окружной суд Гааги.

Рассмотрение уголовного дела судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.

Среди обвиняемых – трое россиян: бывший “министр обороны” так называемой “ДНР” Игорь Гиркин (“Стрелков”), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу “Хмурый”), полковник Олег Пулатов (“Гюрза”), а также гражданин Украины Леонид Харченко (“Крот”).

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Из четырех подозреваемых на выдвинутые обвинения отреагировали только россияне – они вину в катастрофе отрицают. Маловероятно, что обвиняемые примут участие в уголовном процессе против себя.

Судебные заседания пока запланированы до конца марта 2021 года. За ними можно будет следить онлайн на сайте.

Напомним, Международная следственная группа переквалифицировала статус фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха со свидетеля в подозреваемые.