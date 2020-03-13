В Окружном суде Гааги (Нидерланды) 9 марта начались слушания по делу Boing 777 рейса МН17 Малазийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года над оккупированным Донбассом.

Международная следственная группа (JIT), которую создали Нидерланды, Австралия, Бельгия, Украина и Малайзия, подтвердила, что ракетная установка Бук, с которой выпущен смертельный снаряд, доставлена из России на неподконтрольную Украине территорию.

Кого же обвиняют в убийстве 283 пассажиров и 15 членов экипажа и к каким выводам пришло следствие, коротко расскажут Факты ICTV.

Кто среди обвиняемых

Прямых обвинений России, упорно отрицающей причастность к катастрофе, не предъявлено. Но если суд в Гааге поддержит версию обвинения о прямом влиянии российских властей на действия подсудимых, родственники погибших смогут подать крупные иски о компенсации.

Пока же Государственная прокуратура Нидерландов обвиняет в убийстве пассажиров рейса MH17 трех россиян и одного гражданина Украины, причастных к завозу Бука из РФ. Никто из них в суд не явился.

Кто они:

Игорь Гиркин (Стрелков) – та называемый министр обороны «ДНР» в 2014 году;

– та называемый министр обороны «ДНР» в 2014 году; Сергей Дубинский (Хмурый) – генерал-майор армии РФ;

– генерал-майор армии РФ; Олег Пулатов (Гюрза) – руководитель второго отдела «ГРУ ДНР»;

– руководитель второго отдела «ГРУ ДНР»; Леонид Харченко (Крот) – гражданин Украины, руководитель одного из подразделений «ГРУ ДНР».

Суд установит степень вины каждого в отдельности. Из четырех подозреваемых на выдвинутые обвинения отреагировали только россияне. Они вину в катастрофе отрицают. И только один из них – Пулатов – представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает российский юрист Елена Кутина.

В чем обвиняют подозреваемых

Ранее Международная следственная группа в Нидерландах на основании полученных доказательств установила место прописки зенитно-ракетной установки Бук-М1, из которой сбили Boing 777 на Донбассе. Это – 53-я Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил РФ.

Всех четырех обвиняют только в причастности к доставке Бука в город Снежное Донецкой области, откуда была выпущена смертельная ракета.

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Кто запустил ракету

Непосредственные участники пуска ракеты пока неизвестны. Однако один из прокуроров заявил, что у них есть, по крайней мере, один свидетель, готовый дать показания в суде.

Кроме того, следствие собирается раскрыть связи подсудимых с российскими военными и руководством, то есть доказать суду, что имеено Россия передала установку Бук боевикам на Донбассе.

По мнению адвоката родственников жертв катастрофы Джерри Скиннера, такое мощное и высокотехнологическое оружие не могло покинуть территорию РФ без разрешения на высшем уровне.

Международное следствие допускает, что атака на гражданский авиалайнер могла быть ошибкой, а боевики пытались сбить украинский военный самолет. Однако нападение на военный самолет также является уголовным преступлением.

Когда Россия ответит за катастрофу MH17

Суд в Нидерландах, скорее всего, растянется на несколько лет, но главное, что в итоге его вердикт даст потенциальную возможность привлечь к ответственности высшее руководство России в Международном уголовном суде Гааги.

Также решение Окружного суда Гааги может быть использовано против РФ в будущих процессах в Европейском суде по правам человека, куда собираются обратиться родственники погибших. Если ЕСПЧ установит, что Россия как государство несет ответственность за катастрофу, они получат компенсации.

Кстати, одновременно с судебным процессом адвокат Джерри Скиннер уже подал от имени 40 семей родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека против РФ и ее президента Владимира Путина. Они требуют $330 млн компенсации.

Важен этот суд и для Украины – он даст доказательную базу для процесса в Международном суде ООН против РФ за преступления на Донбассе.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Донецкой области. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.