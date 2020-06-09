Справа MH17: у суді показали фото перевезення Бука, яким збили боїнг

У Нідерландах розпочався другий блок слухань у справі про збиття над Донбасом літака МН17. На суді показали фото транспортування російської установки Бук. Слідство вважає, що саме з цієї установки був збитий літак Малазійських авіаліній.

Обвинувачення на основі фото пояснило перевірку достовірності зібраних фотодоказів. Також віднайшли і власника вантажівки, який підтвердив, що бойовики захопили транспорт за дев’ять днів до катастрофи. Ці інформацію підтвердив і один з бойовиків, чию анонімність зберігає слідство.

Фото верифікували експерти, тому в його достовірності не виникає сумнівів, також у розпорядженні прокуратури є відео з кадрами, де вантажівка транспортує Бук без ракети під Луганськом.

Росія спершу підтверджувала справжність відео, але зазначила, що воно зняте на підконтрольній Україні території, а потім РФ почала переконувати, що з відео “проводили маніпуляції”.

Сторона обвинувачення прийшла до висновку, що Бук мав російське походження, бо його зовнішні ознаки, характерні для установки, зафіксованої на території Росії 23 червня 2014 року, зокрема, конкретний серійний номер 3X2.

Однак Росія стверджує, що їхній Бук “ніколи не був на території України”.

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Катастрофа МН17

Boeing малайзійської авіалінії збили із зенітно-ракетної установки Бук у липні 2014 року у небі над тимчасово окупованих Донбасом. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Державна прокуратура Нідерландів звинувачує у вбивстві пасажирів рейсу MH17 трьох росіян і одного громадянина України, причетних до транспортування Бука з РФ.

Другий блок слухань у справі про авікатастрофу розпочався 8 червня і триватиме до 3 липня. Попередній блок завершився 23 березня 2020 року.

Джерело: nu.nl.

Фото: nu.nl.