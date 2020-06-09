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Факты / Мир

Миру грозит самый страшный продовольственный кризис за последние 50 лет — ООН

Мир стоит на грани продовольственного кризиса, которого не было на Земле в течение, по крайней мере, 50 последних лет.

Об этом во вторник заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и призвал правительства стран действовать быстро, чтобы избежать катастроф.

Необходимо срочно улучшить социальную защиту бедных людей, поскольку кризис после пандемии коронавируса может спровоцировать голод, подчеркнул он.

— Даже в странах с большим количеством пищи мы видим риски срыва в цепи поставок продовольствия, — сказал Гутерриш.

Около 50 млн человек рискуют оказаться за чертой бедности уже в нынешнем году, но долгосрочные последствия будут еще хуже, поскольку неправильное питание в детстве вызывает страдания в течение всей жизни, добавил генсек ООН.

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Такого кризиса не было с момента Великой депрессии — МВФ

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал самый масштабный кризис с момента Великой депрессии, которая началась обвалом американского фондового рынка в 1929 году.

Рецессию глобальной экономики в МВФ ожидают уже в 2020 году. По оптимистическому сценарию, мировая экономика начнет частично восстанавливаться в случае, если пандемия пойдет на спад во втором полугодии нынешнего года.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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