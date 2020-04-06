Будет ли дефолт в Украине, если сорвется сотрудничество с МВФ

Спастись во время пандемии, которая еще больше спутала экономические карты власти. Можно ли это сделать без внешней помощи? И, прежде всего, кредитов МВФ. Еще до вирусного испытания некоторые горячие головы предлагали отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом и объявить дефолт.

В нынешних условиях кризиса и мировой рецессии это означало бы еще большую пропасть для украинской экономики.

Государству нужны дополнительные деньги на борьбу с эпидемией и ее последствиями. В абсолютных цифрах нам нужно еще от 100 до 200 млрд грн. Получить их можно двумя путями. Первый — запустить печатный станок. Так Украина делала в начале 90-х. И получила гиперинфляцию.

Поэтому единственный способ спасти экономику — одолжить деньги за рубежом. А с этим в мире сейчас туго. Деньги нужны всем.

Остается только Международный валютный фонд. К тому же без его сигнала деньги не дадут ни ЕС, ни Всемирный банк и другие международные доноры.

Без нового кредита уже осенью придется объявить дефолт. То есть отказаться платить долги. А именно на этот год приходится пик выплат.

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МВФ заявил, что выделит на преодоление пандемического кризиса в мире дополнительно 50 млрд долларов и мобилизует кредитов на один триллион. Возможно, Киев надеялся, что и без выполнения требований фонда получит деньги. И Рада даже сняла 17 марта с рассмотрения земельную реформу. Но директор-распорядитель МВФ Георгиева еще раз подчеркнула — без “приватовского” закона и рынка земли ничего не будет.

Поэтому МВФ требует обезопасить бюджет от риска потери этих денег из-за возможных решений судов вернуть национализированные банки бывшим владельцам. Подобное судебное решение по Приватбанку уже состоялось в прошлом году. Но не вступило в силу.

Мораторий снимут не в октябре этого года, как планировалось, а в июле следующего. К 2024 году право покупать землю будут иметь только физические лица.

МВФ не слишком понравилось, что из рынка земли до 2024 года исключены юридические лица, но фонд положительно оценил этот шаг Украины. Как и послы стран Большой семерки.

Положительно отреагировала и гривна, курс несколько вернулся к утраченным во время кризиса позициям.

По оценкам экспертов, без принятия закона в целом денег от МВФ мы не получим.

Если мы получим эти деньги вовремя, удар коронакризиса по нашей экономике будет минимальным из возможных. ВВП, вместо запланированного роста, потеряет около 4%, инфляция удержится в пределах 10. Не будет стремительного обвала гривны.

Если Украина выполнит второе из двух требований МВФ, то сможет получить денег даже больше чем 5,5 млрд долларов, определенных нынешней программой сотрудничества.

А вот без поддержки МВФ нас точно ждет катастрофа.

Факты ICTV ранее писали про условия МВФ для выделения помощи Украине.