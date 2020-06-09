Світу загрожує найгірша продовольча криза за останні 50 років – ООН

Світ стоїть на межі продовольчої кризи, якої не було на Землі протягом принаймні 50 останніх років.

Про це у вівторок заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та закликав уряди країн діяти швидко, щоб уникнути катастроф.

Необхідно терміново покращити соціальний захист бідних людей, оскільки криза після пандемії коронавірусу може спровокувати голод, наголосив він.

– Навіть у країнах із великою кількістю їжі ми бачимо ризики зриву в ланцюзі постачання продовольства, – сказав Гутерріш.

Близько 50 млн людей ризикують опинитися за межею бідності уже в нинішньому році, але довгострокові наслідки будуть ще гіршими, оскільки неправильне харчування в дитинстві спричиняє страждання протягом усього життя, додав генсек ООН.

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Такої кризи не було з моменту Великої депресії – МВФ

Раніше Міжнародний валютний фонд спрогнозував наймасштабнішу кризу з моменту Великої депресії, яка почалася обвалом американського фондового ринку в 1929 році.

Рецесію глобальної економіки в МВФ очікують вже у 2020 році. За оптимістичним сценарієм, світова економіка почне частково відновлюватися у разі, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі нинішнього року.