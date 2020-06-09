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Факты / Мир

В Париже впервые после карантина откроют Эйфелеву башню — дата

В Париже откроют для посетителей Эйфелеву башня после самого долгого закрытия со времен Второй мировой войны. Дата открытия приходится на 25 июня, однако все посетители, которым более 11 лет должны носить маски во время экскурсии.

Эйфелева башня открывается для туристов с 25 июня

Из-за пандемии коронавируса башня была закрыта для посещения более 3 месяцев.

Версальский дворец открыли еще 6 июня, а вот музей Лувра будет принимать гостей аж с 6 июля.

Французское правительство начал ослаблять карантин еще с середины мая.

Читайте: Из-за карантина в Италии и Франции граждан призывают не ехать на отдых в другие страны

Коронавирус во Франции

За время пандемии Covid-19 во Франции заболело 154 188 человек. Полностью выздороветь удалось более 71 тыс. пациентам, однако 29 209 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране не зафиксировали новых случаев заражения Covid-19.

Источник: сайт Эйфелевой башни

Фото: Pexels

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