Италия и Франция призвали своих граждан не выезжать во время летнего отдыха в другие страны.

— Мы вкладываем значительные средства во внутренний туризм, поскольку это будет лето каникул в Италии, — сообщил итальянский министр культуры и туризма Дарио Франческини.

Он отметил, что правительство страны также активно работает над тем, чтобы, как только это будет возможно, восстановить поездки иностранных туристов в Италию.

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Со своей стороны, государственный секретарь при МИД Франции по вопросам туризма Жан-Батист Лемуан также отметил, что нынешний туристический сезон не будет таким, как предыдущие.

Он призвал французов провести летний отдых недалеко от их домов.

Кроме того, госсекретарь добавил, что вскоре там, где вирус не распространяется активно, могут открыться маленькие музеи и некоторые природные объекты.

К слову, ранее Факты ICTV писали, стоит ли украинцам рассчитывать на отпуск летом и когда откроют границы.