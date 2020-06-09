PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Парижі вперше після карантину відкриють Ейфелеву вежу – дата

У Парижі відкриють для відвідувачів Ейфелеву вежа після найдовшого закриття з часів Другої світової війни. Дата відкриття припадає на 25 червня, однак усі відвідувачі, яким більше 11 років повинні носити маски під час екскурсії.

Ейфелева вежа відкривається для туристів з 25 червня

Через пандемію коронавірусу вежа була закрита для відвідин понад 3 місяці.

Версальський палац відкрили ще 6 червня, а от музей Лувру прийматиме гостей аж з  6 липня.

Французький уряд почав послаблювати карантинні обмеження ще з середини травня.

Читайте: Через карантин в Італії і Франції громадян закликають не їхати на відпочинок до інших країн

Коронавірус у Франції

За час пандемії Covid-19 у Франції захворіло 154 188 осіб. Повністю одужати вдалося понад 71 тис. пацієнтів, однак 29 209 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. За останню добу в країні не зафіксували нових випадків зараження Covid-19.

Джерело: сайт Ейфелевої вежі

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка