Ейфелева вежа відкривається для туристів з 25 червня

У Парижі відкриють для відвідувачів Ейфелеву вежа після найдовшого закриття з часів Другої світової війни. Дата відкриття припадає на 25 червня, однак усі відвідувачі, яким більше 11 років повинні носити маски під час екскурсії.

Через пандемію коронавірусу вежа була закрита для відвідин понад 3 місяці.

Версальський палац відкрили ще 6 червня, а от музей Лувру прийматиме гостей аж з 6 липня.

Французький уряд почав послаблювати карантинні обмеження ще з середини травня.

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Коронавірус у Франції

За час пандемії Covid-19 у Франції захворіло 154 188 осіб. Повністю одужати вдалося понад 71 тис. пацієнтів, однак 29 209 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. За останню добу в країні не зафіксували нових випадків зараження Covid-19.

Джерело: сайт Ейфелевої вежі