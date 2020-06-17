PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты в США: Трамп издал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении нескольких полицейских реформ, отвергая призывы возместить или ликвидировать полицию.

Его указ предлагает федеральные гранты для улучшения практики, в частности создание базы данных для отслеживания злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Выступая в Белом доме, президент вновь защитил полицию, осудив мародеров и анархию.

— Мы должны найти общий язык. Но я категорически против радикальных и опасных усилий защиты, демонтажа и роспуска наших полицейских управлений, — сказал Трамп.

Читайте: Что привело к продолжению протестов в США и нужно ли бороться с полицией

Дональд Трамп считает, что без полиции в стране начнется хаос.

Последний шаг в реформах полиции начался после смерти Джорджа Флойда в прошлом месяце.

Флойд умер после того, как полицейский в Миннеаполисе стал коленом на его шею почти на девять минут. Убийство вызвало глобальные протесты во главе с движением Black Lives Matter.

После смерти другого чернокожего, Райшарда Брукса, который был застрелен при попытке ареста в Атланте в прошлую пятницу, возникла новая волна возмущения.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх