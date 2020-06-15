Протесты в США, которые вспыхнули после смерти американца Джорджа Флойда, продолжаются уже несколько недель. Они призваны обратить внимание на полицейскую жестокость и расизм по отношению к темнокожим гражданам.

С течением времени количество и массовость протестов уменьшались, однако в штате Джорджия несколько дней назад они разгорелись с новой силой.

Все из-за еще одного убийства темнокожего полицейским. На этот раз представитель правоохранительных органов застрелил мужчину.

Факты ICTV рассказывают, что происходит в Джорджии и почему такая ситуация возникла в США.

Новая волна протестов



Несколько дней назад протесты в американском городе Атланта (штат Джорджия) вспыхнули с новой силой после убийства полицейским чернокожего гражданина США Рейшарда Брукса.

Правоохранители пытались арестовать 27-летнего мужчину, поскольку его заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. На видео с места события можно увидеть, что Брукс сопротивлялся аресту и даже смог отобрать у одного из полицейских тазер (электрическое оружие).

После этого он начал убегать и якобы выстрелил из тазера в одного из полицейских, после чего офицер решил применить летальное оружие. Он совершил несколько выстрелов в спину Брукса, которые оказались смертельными.

Вскрытие установило, что причиной гибели Брукса стали потеря крови и повреждения внутренних органов от двух огнестрельных ранений.

Была ли причина у полицейского применять оружие против человека, который мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и, скорее всего, не до конца понимал, что он делает? Вскоре после этого случая офицера, который открыл огонь, уволили, а шеф полиции города Эрика Шилдс подала в отставку.

— Брукс не был угрозой ни для одного гражданина, и поэтому то, что задержание завершилось его смертью, кажется безосновательным. Мне кажется, что это не тот разговор и инцидент, которые должны были привести к чьей-то смерти, — заявил окружной прокурор Пол Говард.

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс также считает, что действия полиции во время задержания мужчины не были оправданными.

После этого случая протесты из-за смерти Джорджа Флойда переросли в массовые беспорядки. Протестующие даже подожгли ресторан, возле которого застрелили Брукса, а правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

По словам одного из участников акции, своими действиями они хотят привлечь внимание к проблемам, которые существуют в США.

— Подобные вещи (убийства полицейскими, — Ред.) происходят снова и снова. Мы протестовали после смерти Джорджа Флойда, и я думал, что произойдут изменения. Однако этого не случилось, все по-прежнему… Я думал, что наше сообщение четко услышали, однако теперь очевидно, что это не так, — говорит протестующий.

Полицейская жестокость и ситуация в США

Конечно, в США на первый план протестов выходит отношение к темнокожим гражданам, ведь проявление расизма в стране достаточно частое явление.

Кроме того, есть еще один большой пункт, который все больше просматривается с течением времени — полицейская жестокость.

В комментарии Фактам ICTV психолог Роман Мельниченко заявил, что не нужно сравнивать ее с избыточной агрессией правоохранителей.

— Полицейский — это человек, который также не хочет пострадать, у него есть семья. Плюс их обучают тому, что насилие нужно пресекать в зародыше. Человеческая нервная система так построена, что чем больше миндалина раздражается, чем больше в ней нарастает агрессия, тем сложнее ее остановить и тем хуже последствия. Потому полиция директивно себя ведет, чтобы человек не развивал свою агрессию, — говорит психолог.

Полицейская жестокость существует во всем мире, однако в Соединенных Штатах с ней особая проблема. За 2019 год официально зарегистрировали 1 536 случаев смертей, вызванных действиями правоохранителей.

Для сравнения, в Японии было всего два случая, где действия полицейских привели к смерти, в Индии, где проживает более миллиарда человек, в 2016 году зафиксировали 135 случаев.

А в соседней США Канаде в 2017 году было 36 смертей, причиной которых стали полицейские. Да, в США не самый большой показатель смертей от действий полиции, но для такого демократического государства он выглядит по меньшей мере странным.

В 2019 году было всего 27 дней, когда полицейские не убивали кого-то, а сколько случаев, когда правоохранители превышают свои полномочия?

Но все же далеко не все убийства полицейскими являются превышением их полномочий. Иногда им приходится открыть огонь по человеку, который угрожает оружием, нападает на других и тому подобное.

Однако Мельниченко говорит, что сейчас в США сложилась достаточно нервозная ситуация. И не только из-за карантина, но и из-за событий 2019 года.

— В течение прошлых лет такого не было. В США преступность ниже, чем в Украине… 2019 год ознаменовался всплеском массовых убийств в Соединенных Штатах. Потому и сложилась такая нервозная ситуация, — говорит он.

Даже несмотря на массовые протесты, некоторые полицейские продолжают накалять ситуацию, что мы и увидели в случае с Бруксом. Но почему так происходит?

Есть очень много аспектов этой истории. По мнению психолога, не последнюю роль в поведении людей сыграл и Трамп.

— Если ты своей риторикой подталкиваешь людей к ненависти, к насилию, показываешь, что это круто, а президент США Дональд Трамп только этим и занимается, это тоже дает эффект. Конечно, есть и такие факторы, как экономическая ситуация, нарастание агрессии во время длительного карантина, неуверенность в будущем и т. д., — высказывает мнение Мельниченко.

Также влияет на ситуацию и то, что в полицейских департаментах очень редко проводят тренировки по ненасильственному решению проблем. То есть офицеры привыкают действовать в определенных рамках, даже если прибегать к насилию не требуется.

И последствия таких действий для полицейских минимальные. По состоянию на 2014 год в штате Нью-Джерси 99% случаев превышения полномочий правоохранителями даже не расследовались. То есть большинство офицеров, которые ставят себя выше других, остаются не наказанными.

Кроме того, в исследовании Министерства юстиции США говорится, что около 84% правоохранителей подтвердили, что видели, как их коллеги использовали чрезмерные силовые меры против граждан.

Чего требуют протестующие

Большинство протестов в США, связанных со смертью Джорджа Флойда, проходят под лозунгом Black lives matter (Жизни темнокожих имеют значение). Направлены они в основном против расизма, который проявляют в сторону темнокожих.

Однако недавно начали обращать внимание и на работу полиции. Многие не довольны тем, как правоохранители ведут себя в той или иной ситуации.

Недавно в Сиэтле группа протестующих выдвинула свои требования к власти:

уничтожение полицейского управления города и судебной системы в их нынешнем виде;

запрет на использование Вооруженных сил во время транзитного периода;

поддержка бизнеса, которым владеют темнокожие;

запуск Федеральным правительством США расследований случаев полицейского насилия в Сиэтле и Вашингтоне;

выплата компенсации жертвам полицейского насилия;

повторное рассмотрение всех дел, которые привели к осуждению темнокожих и других “цветных людей”;

смена системы уголовного правосудия.

Однако большинство все же выступает за то, чтобы к темнокожим относились так же, как и ко всем остальным.

Если речь идет именно об убийствах полицией, то можно увидеть, что соотношение убийств белых и “цветных” людей в последние годы почти одинаковое.

И до сих пор существуют штаты, которые не так лояльно относятся к темнокожим.

— Атланта — это такой традиционно более расистский город (да и штат Джорджия). Там до сих пор есть достаточно большие расовые предрассудки у населения. Например, на Севере США, где много гетто с безработными афро-американцами, склонны считать, что темнокожие — преступники, — говорит Мельниченко.

Правоохранители там боятся за свою жизнь, когда приходится останавливать людей даже за незначительные нарушения. А если к этому добавить и общее напряжение в стране, в котором находятся правоохранители, то неудивительно, что происходят такие случаи, как с Бруксом.

— Люди живущие в агрессивной среде, жертвы насилия имеют более высоку склонность к насилию — их миндалина возбуждается сильнее чем у обычного человека… Полицейские об этом знают… Поэтому когда они попадают в подобную ситуацию (как с Бруксом, — Ред.), а если еще и человек темнокожий.., бессознательно больше боятся. Меньше ждут того, что белый человек выхватит пистолет, чем мексиканец или темнокожий, — подытоживает психолог.

Да, нужно, чтобы в США изменилось и отношение к темнокожим, но не нужно забывать и о полицейских. Ежедневно они заботятся о том, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, а критика последних лет только больше давит на них.

Конечно, это давление не должно перерастать в убийства граждан, но и людям не нужно делать монстров из всех правоохранителей.

Владислав Бомбела