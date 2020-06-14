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Факты / Мир

В США полицейский застрелил афроамериканца: начальник полиции подала в отставку

В городе Атланта, США, полицейские смертельно ранили 27-летнего афроамериканца Райшарда Брукса во время драки.

Протестующие в Атланте вышли на улицы, призывая к действиям после смерти Брукса.

Начальник полиции Эрика Шилдс уже подала в отставку, она проработала в полицейском управлении 20 лет.

Причина конфликта

В пятницу вечером в отделение поступило сообщение о мужчине, который спал в машине на парковке возле кафе, а его авто мешало проезду.

Полиция выяснила, что Брукс был в нетрезвом состоянии и между ними возник конфликт. Мужчина выхватил у одного из копов электрошокер и направил его на полицейского. Тот в ответ выстрелил и ранил Райшарда.

Читайте: Демонстранты в Лондоне напали на конную полицию: есть пострадавшие

Мужчина скончался в местной больнице.

Последствия смерти Джорджа Флойда

После смерти Джорджа Флойда в США и во всем мире прошли демонстрации. Многие люди в США призывают к реформированию полиции.

В Миннеаполисе, где умер Флойд, городской совет в пятницу принял постановление о замене своего полицейского управления общественной системой безопасности.

За несколько дней до этого проголосовали за роспуск полицейского управления.

Источник: ВВС

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