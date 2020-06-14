В городе Атланта, США, полицейские смертельно ранили 27-летнего афроамериканца Райшарда Брукса во время драки.
Протестующие в Атланте вышли на улицы, призывая к действиям после смерти Брукса.
Breaking: The Wendy’s that rioters set on fire during protests in Atlanta, Georgia, in now engulfed in flames. Tensions between protesters and police are continuing to rise at this hour. pic.twitter.com/sapYGncN9v
— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 14, 2020
Начальник полиции Эрика Шилдс уже подала в отставку, она проработала в полицейском управлении 20 лет.
Причина конфликта
В пятницу вечером в отделение поступило сообщение о мужчине, который спал в машине на парковке возле кафе, а его авто мешало проезду.
Полиция выяснила, что Брукс был в нетрезвом состоянии и между ними возник конфликт. Мужчина выхватил у одного из копов электрошокер и направил его на полицейского. Тот в ответ выстрелил и ранил Райшарда.
Читайте: Демонстранты в Лондоне напали на конную полицию: есть пострадавшие
Мужчина скончался в местной больнице.
Последствия смерти Джорджа Флойда
После смерти Джорджа Флойда в США и во всем мире прошли демонстрации. Многие люди в США призывают к реформированию полиции.
В Миннеаполисе, где умер Флойд, городской совет в пятницу принял постановление о замене своего полицейского управления общественной системой безопасности.
За несколько дней до этого проголосовали за роспуск полицейского управления.