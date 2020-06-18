LOT возобновляет полеты из Киева в Варшаву — дата

С 1 июля 2020 года украинцы смогут вылететь в Польшу.

Авиакомпания LOT возобновляет регулярные авиарейсы по маршруту Киев-Варшава.

Вылеты будут происходить пять раз в неделю — в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье.

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Принимать рейсы будет аэропорт Борисполь. В то же время вылеты во Львов, Харьков и Одессу авиакомпания пока не планирует осуществлять. Также ее самолеты не будут летать пока в аэропорт Киев.

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение, в этот день аэропорт Борисполь принял самолет рейсом Киев-Минск.

Кроме того, восстановление авиасообщения происходит еще на 14 направлениях, среди которых Венгрия, Словакия, Австрия и Великобритания.

Источник: tvn24.pl.