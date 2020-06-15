В Украине возобновят авиасообщение еще на 14 рейсах — список стран

С 15 июня возобновлено международные регулярные пассажирские авиаперевозки.

Первый рейс, который принял аэропорт Борисполь стал Минск-Киев. Сейчас все пункты пропуска в аэропортах открыты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

— Авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи. Все пункты пропуска в аэропортах открыты. Сейчас аэропорты проводят работу с авиакомпаниями по восстановлению рейсов, — заначив министр.

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Также он отметил, что на этой неделе планируют возобновить авиасообщение по таким маршрутам:

Франкфурт — Киев (Б) — Франкфурт (Lufthansa);

Амстердам — ​​Киев (Б) — Амстердам (KLM);

Цюрих — Киев (Б) — Цюрих (SWISS);

Минск — Киев (Б) — Минск (Belavia).

С 16 июня из Украины будет летать компания Wizz Air Hungary по следующим направлениям: Австрия, Латвия, Венгрия, Польша, Португалия, Дания, Греция, Литва, Словакия, Эстония и Великобритания.

С 21 июня начинает работать Ryanair. Ожидаются разрешения на перелеты в Барселону, Мадрид и Краков.

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Кроме того, министр инфраструктуры отметил, что нужно обязательно проверять информацию об условиях въезда граждан Украины в страны ЕС, которые пока еще не открыли свои границы для украинцев.

Сейчас право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или с видом на жительство в ЕС.

Восстановление авиасообщения в Украине

Сейчас в Украине возобновили международное авиасообщение, однако улететь за границу возможно только с аэропорта Борисполь из терминала D.

С 15 июня готовы принимать граждан Украины Албания (без тестов на коронавирус), Великобритания (карантин 14 дней), Турция (тест на коронавирус по прибытии), США (без теста на Covid-19).

С 27 июня свои границы для украинцев откроет Тунис, однако каждому туристу придется сдавать тест на коронавирус.

Также рассматривается восстановление авиасообщения с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.