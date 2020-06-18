Лоу-кост Wizz Air объявил о возобновлении работы в Международном аэропорту Киев. Компания готова открыть рейсы из Украины в:

Венгрию;

Германию;

Данию;

Эстонию;

Грецию;

Великобританию.

Также авиакомпания ввела новые правила для обеспечения физического дистанцирование во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мер в салонах самолетов.

Кроме того, пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн, чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту.

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В течение перелета пассажиры должны надевать защитные маски, а экипаж — перчатки. Также пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки, в салонах регулярно проводят дезинфекцию. Все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором.

Пассажиры уже могут запланировать путешествие в Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

С 21 июня начинает работать Ryanair. Ожидаются разрешения на перелеты в Барселону, Мадрид и Краков.

Сейчас в Украине возобновили международное авиасообщение, однако улететь за границу возможно только с аэропорта Борисполь из терминала D.

С 27 июня свои границы для украинцев откроет Тунис, однако каждому туристу придется сдавать тест на коронавирус.

Также рассматривается восстановление авиасообщения с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

С 22 июня выполнять регулярные международные рейсы планируют украинские авиакомпании.

Источник: Wizz Air