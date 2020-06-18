LOT відновлює польоти з Києва до Варшави – дата

З 1 липня 2020 року українці зможуть вилетіти до Польщі.

Авіакомпанія LOT відновлює регулярні авіарейси за маршрутом Київ-Варшава.

Вильоти відбуватимуться п’ять разів на тиждень – у понеділок, середу, четвер, п’ятницю та неділю.

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Приймати рейси буде аеропорт Бориспіль. Водночас вильоти до Львова, Харкова та Одеси авіакомпанія поки не планує здійснювати. Також її літаки не літатимуть поки до аеропорту Київ.

З 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення, цього дня аеропорт Бориспіль прийняв літак рейсом Київ-Мінськ.

Крім того, відновлення авіасполучення відбувається ще на 14 напрямках, серед яких Угорщина, Словаччина, Австрія та Велика Британія.

Джерело: tvn24.pl.