Всемирная организация здравоохранения надеется до конца 2020 года найти вакцину от коронавируса.

Об этом заявила главный ученый ВОЗ Сумьи Сваминатан.

— Разработка вакцин — это сложное дело, она связана с большой неопределенностью. Хорошо, что у нас много исследований и платформ для их разработки. Даже если первая или вторая терпят неудачу — мы не должны сдаваться, — заявила Сваминатан.

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Приоритет будет отдаваться:

медикам и полиции;

особенно уязвимым пациентам;

работникам сфер, где есть тесный контакт — тюрьмы или дома престарелых.

Сейчас в мире разрабатывается 130 потенциальных вакцин. ВОЗ надеется на несколько сотен миллионов доз до конца года. А к концу 2021 на 2 млрд.

Вакцина от коронавируса в Украине

Украина будет стараться одной из первых получить вакцину от Covid-19. Президент Владимир Зеленский усиливает международные переговоры по сотрудничеству в приобретении вакцин.

Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, считает он.

Одной из самых перспективных вакцин, ученые называют лекарства, которые разрабатывает британская фармацевтическая компания AstraZeneca. Первые 400 млн доз компании уже зарезервировали Италия, Франция, Германия и Нидерланды.

Источник: The New York Times