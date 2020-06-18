Всесвітня організація охорони здоров’я сподівається до кінця 2020 року винайти вакцину від коронавірусу.
Про це заявила головний вчений ВООЗ Сум’ї Свамінатан.
– Розробка вакцини – це складна справа, вона пов’язана з великою невизначеністю. Добре, що у нас багато досліджень і платформ для їх розробки. Навіть якщо перша або друга зазнають невдачі – ми не повинні здаватися, – говорить Сваминатан.
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Пріоритет буде віддаватися:
- медикам і поліції;
- особливо вразливим пацієнтам з хронічними захворюваннями;
- працівникам сфер, де є тісний контакт – будинки для людей похилого віку.
Нині у світі розробляється 130 потенційних вакцин. ВООЗ сподівається на кілька сотень мільйонів доз до кінця року. А до кінця 2021 на 2 млрд.
Вакцина від коронавірусу в Україні
Україна намагатиметься однією з перших отримати вакцину від Covid-19. Президент Володимир Зеленський посилює міжнародні переговори щодо співробітництва у придбанні вакцин.
Україна повинна отримати доступ до вакцини на рівні з іншими країнами, вважає він.
Однією з найперспективніших вакцин, вчені називають ліки, які розробляє британська фармацевтична компанія AstraZeneca. Перші 400 млн доз від компанії вже зарезервували Італія, Франція, Німеччина та Нідерланди.
Джерело: The New York Times