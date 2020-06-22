Турция вводит страховку от Covid-19 для туристов – цены

Турция решила обезопасить туристов, которые с 1 июля приедут на курорты страны, от коронавируса и вводит медицинскую страховку Безопасный туризм.

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что страховой полис будет действовать во время всего путешествия: самолет, аэропорт, трансфер и отели.

По словам чиновника, страховка в случае заражения Covid-19 покроет расходы до €3, €5 и €7 тыс., а стоить будет €15, €19 и €23.

Приобрести ее смогут граждане 50 стран, которые планируют отдых в Турции, через авиакомпании, туроператоров, специальные точки и даже на паспортном контроле.

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Турция открыла свои границы 10 июня для граждан Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции.

А с 1 июля она начнет принимать туристов из Украины, Молдовы, Китая, Канады, Швеции и Узбекистана.

При этом для посещения страны не нужна 14-дневная самоизоляция и тестирование на коронавирус – только соблюдение противоэпидемических мер.

В самой Турция возобновили комендантский час на выходные, потому что в последние недели ежедневно фиксируют по 1,5 тыс. новых случаев Covid-19.

Последние ограничения на передвижения будут действовать на следующих выходных — 27 и 28 июня.

Источник: Travelweekly