С 1 июля Турция начнет принимать украинских туристов.

Для посещения страны не нужно будет проходить самоизоляцию и тестирование на коронавирус, но необходимо соблюдать противоэпидемические меры безопасности во время авиаперелета.

Об этом стало известно по результатам встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Турции Ягмура Гюльдере.

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Авикомпании Azur Air Ukraine, Turkish Airlines, SkyUp, Pegasus Airlines и Windrose заявили о том, что готовы осуществлять регулярные авиарейсы из Украины в Турцию, начиная с 1 июля.

Турция открыла свои границы 10 июня. Было запущено авиасообщение с Бахрейном, Болгарией, Катаром и Грецией.

Для Украины, Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции Турция будет открыта с 1 июля.

В Украине же авиасообщение уже работает с 15 июня. Улететь за границу возможно только с аэропорта Борисполь из терминала D.

С 15 июня граждан Украины принимают: Албания (без тестов на коронавирус), Великобритания (карантин 14 дней) и США (без теста на Covid-19).