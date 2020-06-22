Туреччина вирішила убезпечити туристів, які з 1 липня приїдуть на курорти країни, від коронавірусу і вводить медичну страховку Безпечний туризм.

Міністр туризму і культури Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що страховий поліс діятиме протягом усієї подорожі: літак, аеропорт, трансфер і готелі.

За словами чиновника, страховка у разі зараження Covid-19 покриє витрати до €3, €5 і €7 тис., а коштуватиме €15, €19 і €23.

Придбати її зможуть громадяни 50 країн, які планують відпочинок у Туреччині, через авіакомпанії, туроператорів, спеціальні точки і навіть на паспортному контролі.

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Туреччина відкрила свої кордони 10 червня для громадян Бахрейну, Болгарії, Катару і Греції.

А з 1 липня вона почне приймати туристів з України, Молдови, Китаю, Канади, Швеції та Узбекистану.

Водночас для відвідування країни не потрібна 14-денна самоізоляція і тестування на коронавірус – тільки дотримання протиепідемічних заходів.

У самій Туреччині відновили комендантську годину на вихідні, тому що в останні тижні щодня фіксують по 1,5 тис. нових випадків Covid-19.

Останні обмеження щодо пересування діятимуть на наступних вихідних – 27 і 28 червня.

Джерело: Travelweekly