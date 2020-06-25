Венгрия открывает все пункты пропуска на границе с Украиной с 29 июня.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совмесном брифинге с главой МИД Украины Дмитрией Кулебой.

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— На следующей неделе мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной. Так мы обеспечим передвижение через границу. Хотя правила проезда в другую страну будут еще сохраняться, — отметил глава ведомства.

Министр Венгрии также отметил, что правила въезда не изменятся. Попасть в свою страну без ограничений смогут все граждане Венгрии, украинцы могут въезжать транзитом или на 24 часа на 30 км.

Кроме того, Петер Сийярто отметил, что относительно возобновления воздушного и железнодорожного пространства между нашими странами он не может еще ничего сказать.

19 июня Венгрия возобновила пропуск пассажирских автобусов через границу с Украиной. Своих граждан она принимает без необходимости проходить карантин, а для украинцев установленные ограничения.

При краткосрочном пребывании на территории государства в 30-километровой зоне с украинцев не потребуют дополнительных документов, но территорию страны надо оставить в течение суток.

При транзитном проезде ограничений по срокам пребывания нет. Однако украинцам нужно будет иметь документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, визу на длительное трудоустройство или другой документ, выданный официальными органами Венгрии.

Также нужно будет пройти тест на коронавирус.